Eva Longoria estrena estrella en el Paseo de la Fama junto a sus compañeras de 'Mujeres desesperadas'

Eva Longoria no hace nada más que recibir buenas noticias, desde su embarazo hasta contar con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood con su nombre. Y como era de esperar, las lágrimas de Longoria inundaron su cara al verse rodeada de sus seres queridos, su marido y además dos compañeras del reparto de 'Mujeres desesperadas'.

La actriz no pudo evitar recordar grandes momentos de su pasado: "Hace casi 20 años me mudé a Los Ángeles y me dije a mí misma que un día tendría una estrella aquí". Su familia ha sido un punto de apoyo durante toda su carrera y no dudó en agradecérselo: "Mi madre me inculcó la ética de trabajo".

Felicity Huffman, su compañera de 'Mujeres desesperadas', estuvo con ella en el acto y más tarde se sumó Marcia Cross. Otras compañeras de la serie como Teri Hatcher y Nicollette Sheridan no estuvieron presentes en el acto, pero la protagonista estuvo acompañada por otras estrellas como Ricky Martin, Melanie Griffith, Anna Faris o Victoria Beckham que no quisieron perderse el emotivo evento.