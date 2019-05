Eurovisión 2019: Los 26 países finalistas que veremos en Israel

Esta semana ha tenido lugar en Israel las dos semifinales de Eurovisión 2019 donde han salido elegidos los 26 países que concursarán en la 64 edición del certamen.

Esta sábado 18 de mayo por fin descubriremos quién es el ganador de entre todos los seleccionados. A continuación tienes la lista de todos los países que han pasado a la final:

'Big Five' y el anfitrión

España: Miki ('La venda')

Italia: Mahmood ('Soldi')

Francia: Bilal Hassani ('Roi')

Reino Unido: Michael Rice y la canción ('Bigger Than Us')

Alemania: S!sters ('Sister')

Israel: Kobi Marimi ('Home')

Primera semifinal

Chipre: Tamta ('Replay')

Islandia: Hatari ('Hatrid mun sigra')

Bielorrusia: Zena ('Like It')

San Marino: Serhat ('Say na na na')

Grecia: Katerine Duska ('Better love')

República Checa: Lake Malawi ('Friend of a friend')

Eslovenia: Zala Kralj & Gasper Santl ('Sebi')

Australia: Kate Miller-Heidke ('Zero Gravity')

Estonia: Victor Crone ('Storm')

Serbia: Nevena Bozovic ('Kruna')

Segunda semifinal

Albania: Jonida Maliqi ('Ktheju tokës')

Azerbaiyán: Chingiz ('Truth')

Suiza: Luca Hänni ('She Got Me')

Países Bajos: Duncan Laurence ('Arcade')

Malta: Michela ('Chameleon')

Dinamarca: Leonora ('Love Is Forever')

Macedonia del Norte: Tamara Todevska ('Proud')

Suecia: John Lundvik ('Too Late For Love')

Noruega: KEiiNO ('Spirit In The Sky')

Rusia: Sergey Lazarev ('Scream')

