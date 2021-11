Las estrellas rinden homenaje a Heath Freeman ('Bones') tras ser encontrado muerto a los 41 años

Heath Freeman era internacionalmente conocido por interpretar a Howard Epps, el asesino en serie, en 'Bones' y por sus otras participaciones en episodios de 'Urgencias' o 'Navy: investigación criminal'. El actor ha sido encontrado muerto a los 41 años en su casa y todavía no se conocen las causas de la muerte.

La noticia llegaba este domingo después de que la ex-Miss USA, Shanna Moakler, anunciase a través de una publicación en su cuenta de Instagram lo sucedido: "Devastada tras conocer la pérdida de mi querido amigo Heath Freeman. Un actor, director y productor muy talentoso, un chef espectacular y un amigo increíble. Te echaremos mucho de menos y guardaré cada uno de nuestros recuerdos como oro en paño… ¡Y tenemos muchos! Ve con Dios", escribe la modelo.

El agente de la estrella, Joe S. Montifiore, también ha confirmado la trágica noticia a Deadline: "Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser brillante con un espíritu intenso y conmovedor, nos ha dejado con una marca en nuestros corazones. Su vida estaba llena de un sentido muy profundo de la lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, además de un entusiasmo por la vida".

Heath Freeman en 'Bones' | Fox

Montifiore también ha descrito a Freeman como "un actor y productor extraordinariamente dotado, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular".

Más estrellas rinden homenaje a Heath Freeman

El actor Gabriel-Kane Day-Lewis, hijo de Daniel Day-Lewis, ha compartido una serie de fotos de él y Freeman en el set de su próxima película, 'Terror on the Prairie', y ha escrito un mensaje conmovedor: "Me destroza el corazón escribir esto. Anoche el hombre que llegué a conocer cómo mi hermano mayor del plató falleció trágicamente mientras dormía. No hay nada que pueda decir que pueda hacer justicia a tu existencia, Heath".

"Formamos un vínculo muy fuerte desde el principio, y te convertiste en un mentor para mí. Verte trabajar fue un privilegio. Tu carisma, tu talento, tu humor, tu pasión y tu temperamento irlandés al rojo vivo se echarán mucho de menos. Siento mucho que no estés aquí para ver lo que hicimos juntos. Echaré de menos reírme contigo, hermano mío, alias 'Gold Heath', descansa tranquilo", continúa.

Gina Carano trabajó con Freeman en la misma película y también le ha rendido homenaje con un post en Instagram en el que destaca que el actor "realmente era muy especial": "Esto es difícil de escribir. Te estaba dando un gran abrazo hace una semana por terminar el rodaje. Quería tenerte para toda la via y ahora voy a llevarte para toda la vida en mi corazón. No sabía que nuestro viaje se iba a acortar tanto y mi corazón está destrozado. Quería más tiempo para reír, llorar, crear, vivir, amar con tu amistad… ".

"Heath era realmente muy especial, tan feroz y precioso, protector amable y valiente. Me hacía sentir segura. Cuidaba de todos los que le rodeaban. Estoy tan bendecida por haberle conocido durante el tiempo que lo hice. Descansa en paz Heath Freeman… mi dulce y apasionado amigo. Te echaré de menos y rezaré por tus seres queridos", escribe al final.

Otra estrella que apareció con Freeman en 'Skateland', Shiloh Fernandez, también ha compartido unas bonitas palabras sobre su amigo: "Era el hermano mayor que siempre quise. Era tan inteligente, tan encantador, tan profundo, tan generoso y una maldita fuerza de la naturaleza como nunca antes había visto… y fui muy afortunado de ser abrazado como su hermanito… me trajo tanta magia. Tanta magia. Estoy más que agradecido por cada segundo que tuve contigo, y todos los que él amó y que yo llegué a amar. Odio hacer esto, pero este hombre se merece una despedida sincera por ahora porque era un maldito cometa, y esos no aparecen muy a menudo".

La actriz Ashley Benson ha compartido una foto de ella besando a Freeman en la mejilla en su Instagram story y ha escrito: "Te querré para siempre Heath Freeman, DEP".