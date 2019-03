Las estrellas de Hollywood despiden a Oprah Winfrey en un programa especial

La presentadora Oprah Winfrey está en la recta final de su programa 'The Oprah Winfrey Show', uno de los más vistos de la televisión estadounidense. Hace poco se supo que sus últimos entrevistados serán los actores Will Smith y Jada Pinkett, los Obama también fueron entrevistados por Winfrey y el programa se emitirá la próxima semana... Pero lo que no se podía esperar Oprah es que sus amigos de Hollywood organizaran un programa especial en su honor.



Al 'Surprise Oprah! A Farewell Spectacular' acudieron estrellas como Tom Hanks, Julia Roberts, Beyoncé, Madona, Aretha Franklin, Halle Berry... y un larguísimo etcétera de estrellas del celuloide y los escenarios que se han sentado en muchas ocasiones en su sillón.



Oprah Winfrey se despide de la audiencia de la ABC, donde hasta el próximo 25 de mayo presentará su 'talk show'. Después hará lo mismo en la cadena de televisión de su propiedad, OWN.