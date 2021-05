La estrella porno Maitland Ward publica un libro en el que habla sobre su pasado como chica Disney

Maitland Ward, la actriz de 'Yo y el mundo', que cambió su carrera en Hollywood por el del cine para adultos, ha escrito en un libro su viaje desde ser una chica Disney a protagonizar películas X.

La actriz porno de 44 años se estrena como escritora con 'Mi fuga de Hollywood: Por qué lo dejé para convertirme en una estrella porno', que se publicará en 2022.

Ward ha contado al New York Post que sus memorias contarán sin censura "detalles sobre sus días en 'Yo y el mundo' y en la telenovela 'The bold and the beautiful'", así como su conversión a estrella del cine porno.

"Originalmente escribí algunos capítulos de muestra, cosas realmente divertidas de la industria del porno que yo experimenté. Es una especie de 'Sexo en Nueva York", ha revelado al medio. La actriz de 'Yo y el mundo' ha explicado que el apoyo de los fans, en especial de las mujeres, ha sido muy motivador para atreverse a contar su historia.

Sus memorias no son el único proyecto de Ward en camino, y es que regresará a la televisión convencional para protagonizar una comedia llamada 'The Big Time', en la que ella también ejercerá como productora, y que está centrada en la vida de una "superestrella porno de fama mundial".

