Jared Padalecki y Jensen Ackles, es decir los hermanos Winchester, se han convertido en uno de los dúos más queridos de la televisión en su paso por la longeva 'Supernatural', que terminó hace unos meses tras 15 temporadas.

La relación entre los dos hermanos en la ficción siempre ha sido ejemplar fuera de la pantalla, y por ello la última noticia ha sido tan impactante para los fans.

Hace unas horas se ha conocido que 'Supernatural' tendrá una precuela, 'The Winchesters', sobre los padres de Dean y Sam, y que Jensen Ackles está a bordo del proyecto.

Sin embargo, parece que no han contado con Padalecki según ha asegurado él mismo, que escribía un tuit dirigido directamente a su co-star.

"Tío. Feliz por ti. Ojalá me hubiera enterado de otra manera que no fuera Twitter. Estoy emocionado por verlo, pero triste de que Sam Winchester no esté involucrado de ninguna manera", respondía Jared citando la noticia a Ackles.

Su ejército de fans ha comenzado a debatir en los comentarios tras sus sorprendentes palabras, y muchos incluso defendían que seguro que se trata de una broma, porque el proyecto lleva tiempo gestándose y alguna vez se había hablado en entrevistas entre los dos actores.

Sin embargo, Jared ha respondido a un fan asegurando que tenía que ser una broma tajante:

"No. No lo es. Esto es lo primero que oigo del tema. Estoy destrozado".

Algunos fans siguen insistiendo en que todo debe tratarse de un montaje, pero por el momento Padalecki ha dejado claro que está completamente fuera de este proyecto sobre su 'familia' televisiva.

Se espera que Jeffrey Dean Morgan y Samantha Smith retomen sus papeles como los padres de los hermanos Winchester, John y Mary.

