Uno de los proyectos más esperados de la nueva plataforma Disney+ es el de la nueva serie de Lizzie McGuire, protagonizada de nuevo por Hilary Duff. La actriz se ha mostrado muy emocionada con la nueva historia que tienen que contar, aunque no se conocen muchos detalles.

"No quería volver simplemente porque todo el mundo la quiso en un momento y la recuerdan. No sentía que estuviera bien hasta ahora. A los 30 he sentido que era un buen momento para volver a ella", ha contado en una entrevista a Vulture.

La actriz también ha aclarado que la serie no se ambientará exactamente en Nueva York, como su otra ficción en emisión, 'Younger'.

"No se va a quedar mucho en Brooklyn. Allí es donde ha estado, pero va a volver a Los Angeles. Se va a ver obligada. Estará pensando, 'ya no puedo estar más aquí'".

Sin embargo, sus declaraciones más impactantes han sido sobre el romance más importante de la serie, el de Lizzie con su mejor amigo Gordo. Nunca pasó nada entre ellos hasta el final de la película 'Lizzie McGuire Superstar', pero siempre fue un 'shippeo' clave para los fans.

En la nueva serie, Lizzie está prometida con otro hombre, y ante la pregunta de si ella también está devastada al saber que no sigue con Gordo, Duff no se corta:

"Sabes qué, no sé si he estado muy devastada por eso. Creo que el hecho de que no estuvieran juntos es lo que lo hizo tan bueno... Es esa persona con la que piensas, '¿era él el indicado? ¿Lo será alguna vez?', siempre te quedas con la duda.

Queríamos que le doliera un poco a todo el mundo, y seguirá doliendo. Sí que espero que esté en el proyecto. Hemos estado planeando la temporada y pensando cómo será todo, y es muy importante para él ser parte de esto".

Con estas palabras Hilary reconoce que aún no están ligados al proyecto los actores que dieron vida a sus mejores amigos, Adam Lamberg y Lalaine. ¿Veremos un reencuentro con otros personajes de la serie original de Disney Channel? ¿Será lo mismo sin Miranda y Gordo?

