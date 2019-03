Esta escena de 'Juego de Tronos' es "tan cruel" que no la ha podido ver Nikolaj Coster-Waldau

'Juego de Tronos' encara la recta final del rodaje de su última temporada. Nikolaj Coster-Waldau continúa grabando el desenlace de su personaje: "No he terminado el 100%, pero he rodado mi última escena", ha dicho el actor que interpreta a Jaime Lannistes en una entrevista a Variety.

"Simplemente no podrían haber hecho un mejor trabajo al finalizar nuestra historia. Hemos trabajado más duro que nunca. Hemos gastado el doble en estos seis episodios que en las dos temporadas anteriores. No se ha reparado en gastos", añadió.

También ha confesado que hay una escena de la serie de HBO que no ha podido ver por su crueldad: la muerte en la hoguera de Shireen. Para Coster-Waldau ha sido "simplemente cruel. Entiendo por qué lo hicieron, pero simplemente no pude verlo. Y fue difícil incluso leerlo".

Otra escena que admite que le perturbó y le hizo sentirse incómodo es con el personaje Robin Arryn, heredero de la Casa Arryn, que a los siete años aún no ha dejado la lactancia materna. "Era muy raro e incorrecto a todos los niveles", apuntó.