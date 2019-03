Esta cuenta de Instagram subtitula 'Juego de Tronos' con frases de 'Chicas malas' y 'Modern Family'

La última temporada de 'Juego de Tronos' ha hecho que la serie siga en nuestros corazones hasta el estreno de la octava en 2018. Las múltiples referencias a la madre de dragones plagan las redes sociales haciéndonos la espera más amena.

Como es el caso de esta cuenta de Instagram, que se ha dedicado a coger escenas de la ficción de George RR Martin y a ponerles subtítulos con frases de otras series. El resultado te asegura un buen rato de risas gracias a sus montajes.

- "Necesitas que piensen que eres más fuerte de lo que realmente eres".

- "¿Eso es lo que tú haces?"

- "¿Yo? Oh no. Mi poder no es una ilusión. Puedo derrotarte".

('Orange is the new black')

- "Sube, pardilla. Nos vamos de compras"

('Chicas malas')

- "Hay demasiada gente en este mundo... Necesitamos una nueva plaga"

('The Office')

- "Estoy jugando a un nuevo juego de beber. Se llama "Cada vez que estoy deprimida, bebo".

- "Ese juego ya existe. Se llama alcoholismo"

('Modern Family')

- "No sé quién te hizo el jefe de este juego".

- "Hice de este juego lo que es".

- "¿Que ya no sea divertido?".

('Friends')