Este fin de semana tuvo lugar en Madrid la segunda master class de guión organizada por el sindicato de guionistas ALMA. En esta ocasión, los invitados fueron André y Maria Jacquemetton, el matrimonio que está detrás del guión y la producción ejecutiva de 'Mad Men'.



Una de las cosas que sorprendió a los Jacquemetton fue que en nuestro país el showrunner (o productor ejecutivo de una serie) no fuera guionista. "Nos hemos enterado de que aquí el showrunner no es guionista. De verdad, no sabemos cómo puede funcionar", dijeron durante la master class.



'Mad Men' es una serie compleja que trata temas delicados y aspectos muy crudos de la naturaleza humana. "Hay un rico subtexto que no pretendemos telegrafiar. Queremos que los espectadores hagan sus propias interpretaciones". El tempo de 'Mad Men' obedece a una sencilla directriz del showrunner: "que los actores escuchen".



Para André Jacquemetton "escribir un guión es la mitad del trabajo. La otra mitad es saber venderlo y venderte a ti mismo". Otra sentencia que dijo el matrimonio fue que con las nuevas plataformas de difusión "el concepto de prime time ha muerto. La gente ve cosas cuando quiere".



"Hay que estar dispuesto a mostrar tus cicatrices, de sangrar sobre la mesa, porque de ahí es de donde salen las buenas historias" dijeron sobre el modo de trabajo que tiene el equipo de guionistas de 'Mad men'.



"Nos juntamos unas nueve semanas antes del inicio de la producción a informarnos, documentarnos y compartir las ideas. Matt nos pedía llegar a cada inicio de temporada con

diez posibles tramas nuevas y nosotros las teníamos que vender", dijo el matrimonio Jacquemetton. Sobre esto, dijeron que un guionista tiene que saber cómo vender sus ideas, actuando, hablando... "En el equipo de Mad Men no gustan los guionistas que no hablan en las reuniones", contaron.