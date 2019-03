La escena de 'Por 13 razones' más controvertida

"Este episodio contiene representaciones gráficas de agresiones sexuales y consumo de drogas que pueden herir sensibilidades. Contenido dirigido a adultos. Se recomienda prudencia al espectador". Ni siquiera la advertencia al inicio del episodio ha evitado que organizaciones conservadoras pidan la cancelación de la serie a Netflix.

Los capítulos de la segunda temporada de 'Por 13 Razones' comienzan con esta advertencia tras la polémica surgida por su primera entrega. Pero una escena de la nueva temporada ha vuelto a poner en un aprieto a Netflix por la crudeza que muestra.

¡CUIDADO! Si no has visto la nueva temporada, mejor no sigas leyendo...

Después de que Bryce ganase su juicio por violación, en el instituto Liberty tres deportistas se toman la venganza por su cuenta. Están enfadados con Tyler, el estudiante cuyas acciones les impidieron acabar la temporada, y le violan después de pegarle una paliza en los lavabos.

Devin Druid interpreta a Tyler en 'Por 13 Razones' | Netflix

Tyler recibe múltiples golpes en la cabeza que le dejan casi inconsciente, momento en el que dos de los estudiantes le sujetan mientras Montgomery le viola analmente con el palo de una fregona.

Desde el Parents Television Council, una asociación conservadora que observa y analiza los contenidos televisivos para asegurarse que sean aptos para las familias, ya han pedido a Netflix que cancele la serie. "Netflix ha entregado una bomba de relojería a los adolescentes y los niños que ven Por trece razones", dijo el presidente Tim Winter en un comunicado.