Una escena de 'Friends' se hace viral por la locura que cocina Joey en el horno

'The Last One' es el nombre del episodio donde podemos ver cómo Joey, el personaje interpretado por Matt LeBlanc, se encuentra cocinando algo en su apartamento, una escena aparentemente inocente que, sin embargo, ofrece una polémica imagen que circula por Internet.

Joey en 'Friends' | Friends

Esta nueva incógnita ha visto la luz debido a una publicación en Reddit, donde ha levantado todo tipo de especulaciones entre los fans de 'Friends'. Y es que si amplías la imagen y te fijas bien, lo que tiene Joey dentro del horno es de lo más extraño.

Criatura extraña en el horno de Joey en 'Friends' | Friends

Entre las muchas teorías, las más famosas y repetidas son las que apuntan a que el objeto no identificado podría tratarse desde un pollo de plástico, de un bebé humano o hasta el demoniaco gato de Rachel, ¿y tú? ¿qué crees que es?