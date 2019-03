El equipo de 'Lost', reunido 10 años después de su estreno

"Hemos estado debatiendo si deberíamos enseñaros o no el verdadero final de 'Perdidos'", decía Damon Lindelof (creador de la serie de ABC) al acudir al evento. Ante la agitada reacción del público, Carlton Cuse contestó: "¡¿Demasiado pronto?!". En este ambiente destendido, se celebraba la conmemoración del décimo aniversario de la serie, que tuvo lugar en el PaleyFest, el festival de televisión que se celebra cada año en Los Angeles.



Durante la comparecencia de los actores y creadores de la serie, uno de los temas más comentados fue la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines dada la similitud de los hechos con la trama de la ficción. Sin embargo, el moderador del encuentro, Paul Scheer, cambió el rumbo de la discusión: "No hagamos preguntas sobre ese tema, no es de buen gusto".



En la lista de los presentes tenemos a: Josh Holloway (Sawyer), Yunjin Kim (Sun), Jorge Garcia (Hurley), Ian Somerhalder (Boone), Maggie Grace (Shannon), Henry Ian Cusick (Desmond) y Malcolm David Kelley (Walt). Sin embargo otros protagonistas como Jack, Kate, Locke y Charlie -Matthew Fox, Evangeline Lilly, Terry O'Quinn y Dominic Monaghan- no acudieron al PaleyFest.



El final de la serie, que decepcionó a la gran mayoría de los fans, fue otro de los temas más comentados del evento. "¡Tengo que ir a hacer pis!", exclamó el guionista Damon L. Lindelof cuando las preguntas empezaron a hacer referencia a este tema.



El primer capítulo de los 121 que compusieron las seis temporadas de 'Perdidos' fue un piloto de doble duración que se estrenó el 22 de septiembre de 2004, y en su momento fue el episodio más caro de la historia de la televisión con unos 14 millones de dólares de presupuesto.