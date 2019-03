Salvador Sobral: "No me compraría un disco de la ganadora de Eurovisión 2018"

Salvador Sobral, ganador de Eurovisión 2017, acudió anoche a 'El Hormiguero' antes de sus próximos conciertos que dará en España. El cantante no dudó en hablar sobre el festival y se sinceró con Pablo Motos: "Cada vez hay menos ese concepto de canción eurovisiva". También reconoció que su triunfo el año paso era algo anormal: "Lo que es distinto es lo que al final vence". Porque para Sobral, Eurovisión "es un show de entertainment y televisivo, no de música".

Pablo Motos le preguntó sobre la última ganadora del concurso, Netta, a lo que Salvador Sobral reconocía: "Me es indiferente, no te toca. Son canciones que pasan y no dicen nada", y añadió: "No me compraría un disco suyo".

Sobral también contó como vivió la noche del triunfo en Kiev: "Tu cuerpo está como dormido, no entiende nada", remarcando que tuvo un guardaespaldas junto a él hasta el día siguiente, aprovechando para dejar su último dardo para el país ganador: "¡No sé qué piensan!Que los terroristas quieren matar al ganador de Eurovisión.. no saben lo que son, aunque bueno, ahora con Israel lo saben".