El profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Pusan (Corea del Sur), Robert E. Kelly, concedía una entrevista a la cadena británica BBC cuando se vio sorprendido por un "cameo" inesperado.

Sus dos hijos pequeños deciden irrumpir en su habitación durante la intervención en directo de Kelly en el informativo de BBC World News. Él intenta seguir como si nada, apartando a su hija cuando la ve aparecer en pantalla. Y justo después, hace presencia el más pequeño en andador. Ante esta situación, el profesor no puede más que pedir disculpas.

@David_Waddell What would that mean, please? Re-broadcasting it on BBC TV, or just here on Twitter? Is this kinda thing that goes 'viral' and gets weird?