'Entourage' se convierte en película

'Entourage' ('El Séquito' en nuestro país) continúa el camino de 'Bored to Death' y da el salto al cine. Las series de HBO tendrán una película, años después de finalizar su emisión en televisión. La comedia de HBO 'Entourage' estuvo en antena durante ocho temporadas, llegará a la gran pantalla de la mano de Warner Bros.



El creador de la serie, Doug Ellin ('Life with Bonnie') dirigirá el largometraje, según informa Deadline. Ellin también fue guionista y productor ejecutivo de la ficción, junto a Mark Wahlberg ('Boardwalk Empire') y Stephen Levinson ('En terapia').



'Entourage' narra la vida de un joven actor de Nueva York, Vincent Chase (interpretado por Adrian Grenier), que se traslada a Hollywood donde triunfa como estrella de cine. Entonces, decide llevar a sus cuatro amigos de toda la vida con él, para evitar que el éxito se le suba a la cabeza.



Junto a Greiner, completan el reparto de 'Entourage' los actores Kevin Connolly ('El diario de Noah') y Kevin Dillon ('That's Life'), que daba vida a su hermano mayor, un actor de serie B. La HBO emitió 'Entourage' en Estados Unidos durante ocho temporadas, entre 2004 y 2011.