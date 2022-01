Encuentran muerto en su casa a Morgan Stevens, actor de 'Melrose Place'

Morgan Stevens ha fallecido a los 70 años. El veterano actor de la mítica 'Melrose Place' ha sido encontrado muerto en su cocina por las autoridades después de que los vecinos reportaran que llevaba varios días desaparecido.

Según ha informado TMZ, no habría indicios de sospecha y su muerte podría atribuirse a causas naturales.

Stevens dio vida a Nick Diamond en la conocida serie 'Melrose Place' y también tuvo un memorable papel en 'Fama'.

Morgan Stevens en 'Fama' | NBC

El intérprete natural de Tennessee ya llevaba unos años alejado de las cámaras pero tuvo apariciones en series como 'Walker', 'Texas Ranger', 'One Day at a Time' y 'Murder One'.

Su carrera se truncó tras ser víctima de un caso de brutalidad policial, según alegó él mismo cuando fue detenido por conducción bajo los efectos del alcohol y sufrió una brutal paliza por la policía de Los Angeles.

Stevens salió bajo fianza con la nariz rota, la mandíbula dislocada y un pómulo fracturado y demandó a la comisaría de policía, pero el caso se cerró fuera de los tribunales.