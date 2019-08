El actor australiano Ben Unwin ha sido encontrado muerto en su casa. La policía de Nueva Gales del Sur, donde residía, se desplazó al hogar del intérprete después de haber sido denunciada su desaparición.

Aunque aún se investigan las causas de su muerte, la policía ha emitido un comunicado el que especifican que la muerte de Unwin no estaba siendo tratada como sospechosa.

Ben Unwin alcanzó la fama en Australia gracias a su papel en 'Home and Away', una popular telenovela del país. La cuenta oficial de la serie ha decidido homenajearle con esta publicación en Instagram, acompañada del siguiente mensaje: "El reparto y el equipo de Home and Away están tristes tras conocer el fallecimiento de Ben Unwin. Ben interpretó al personaje Jesse McGregor y se unió al elenco en 1996 - 2000, regresando a Summer Bay en 2002 - 2005. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Ben".