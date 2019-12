Aquel 'sicansíos' de 'Juego de Tronos' (como recordarás en la versión original decían 'She can't see us', dio mucho de que hablar en su momento. Pues bien, una de las series más seguidas de la actualidad, 'The Witcher', encierra en su doblaje al español un error muy parecido.

Se ha dado cuenta de ello la traductora y tuitera Karu (@CPBMB), que ha conseguido que este momento de la serie de Netflix se viralice en los últimos días, como puedes ver en el vídeo de arriba. La escena en cuestión tiene como protagonistas a Geralt de Rivia (Henry Cavill) y a Yennefer (Anya Chalotra). La hechicera mantiene una conversación con el brujo y en un momento de la conversación ella exclama: "¿Y esas putas puertas?". Pero como se puede ver en los subtítulos, que contienen el guión original, no está hablando de 'puertas' ('doors'), más bien se refiere a 'enanos' ('dwarves').

Como puntualiza la propia tuitera, es muy probable que el traductor trabajase sin un guión y sin poder ver el capítulo, y las prisas hicieron el resto.

