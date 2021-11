Emotivo tráiler de la temporada final de 'This is us': "No sé cuál será mi último recuerdo"

'This is us' es una de las series de network que más éxito ha cosechado en los últimos años. Desde que se anunció que su próxima temporada 6 sería la última los fans están (aún) más emocionales que nunca.

Aunque por agridulce que fuera la noticia, su creador Dan Fogelman dejó claro que su plan siempre había sido culminar con seis entregas, por lo que también hay que considerar que es una suerte que un guionista pueda cerrar el arco como tenía diseñado.

Aun así, despedir a los Pearson no será nada fácil ni para el público ni para sus protagonistas, que ya se están tomando su último rodaje como el más especial.

Ahora NBC ha lanzado el emotivo tráiler que recopila momentos memorables de todas las temporadas y da algunas pinceladas de lo que está por venir, muy centrado en la enfermedad de Rebecca (Mandy Moore) que sigue poco a poco perdiendo su memoria.

"A veces pienso en cuál será mi último recuerdo... antes de que la vela se apague. No sé cuánto me queda antes de que las cosas se pongan peor, así que me aseguro de recordar cada pequeño detalle. Ojalá pudiera parar el tiempo", dice la matriarca de los Pearson.

El adelanto ya está dejando a los fans con la lagrimilla en el ojo y preparados para lo que se viene el próximo 4 de enero, que es cuando comenzará la temporada según se ha anunciado también con el adelanto.

