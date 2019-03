Las emotivas palabras de Emmy Rossum tras el final de su personaje, Fiona Gallagher, en 'Shameless'

Después de nueve temporadas, Emmy Rossum se ha despedido de Fiona Gallagher y de la serie que le dio la fama en un emotivo episodio donde su personaje decide que la familia ya no la necesita y decide marcharse.

Rossum ha compartido su última imagen en redes sociales con dos emotivos mensajes.

"Esta noche, en mi última vez como Fiona, quiero expresar mi gratitud y amor a la familia de Shameless y nuestra fiel audiencia. Ha sido un honor y un privilegio ser vuestra Fiona".

En Instagram, ha recordado sus inicios con una foto de hace ocho años.

"Esta noche es el episodio final. Aquí una foto que se hizo hace ocho años en nuestro piloto. Hoy, 110 episodios después, estoy llena de gratitud por mi familia de Shameless y nuestra fiel audiencia. Os estaré viendo con amor y no puedo esperar a ver lo que viene después".

El momento más esperado del capítulo ha sido la despedida de Fiona y su padre, Frank. Que, dentro de sus límites, agradece a la joven su ayuda.

"Has hecho un buen trabajo... Has dado la cara y ayudado. Gracias", reconoce el patriarca de los Gallagher, a lo que Fiona responde: "¿Ayudado? Lo he hecho todo, Frank".

Tras la marcha de Rossum, 'Shameless' continuará por una temporada más, pero ya se ha confirmado que la décima será la última de la ficción de Showtime.

