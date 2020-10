"A los 16 era la chica calva y enferma": El duro testimonio de Ashley Park, Mindy en 'Emily en Paris', sobre el cáncer que sufrió en su adolescencia

Ashley Park es una de las actrices que hemos conocido gracias a la serie 'Emily en Paris', que se estrenó el pasado 2 de octubre y que tiene como protagonista a la polifacética Lily Collins, rostro de varias películas como 'Cazadores de sombras', 'Blancanieves' o 'Los Miserables', entre muchas otras.

Debido al éxito de la ficción, Ashely Park ha querido reflexionar con la revista Cosmopolitan sobre su batalla contra el cáncer cuando era adolescente, ya que a los 15 años le diagnosticaron leucemia.

"Muchas veces la gente menciona mi experiencia con el cáncer. No me importa en absoluto hablar de eso. Creo que es muy importante hablar de ello, pero también aprecio cuando no me piden que hable sobre la experiencia, o sobre cómo se informa cómo he vivido mi vida", confiesa.

"Nunca quise ser solo la chica asiática, solo la chica 'lo que sea' y luego llegué a los 16 y era la chica calva y la chica enferma", continúa la actriz.

"No quería saber que podría ser infértil o que mi corazón podría dejar de funcionar o cualquier otra cosa porque una vez que lo dices, estás pensando en ello. Aunque mi cuerpo venció la enfermedad, si dejo que cambie algo, ganará", finaliza.

