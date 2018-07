Emilia Clarke pide la "liberación de los penes" en 'Juego de Tronos'

Emilia Clarke ha asistido a una entrevista en el programa 'The late show with Stephen Colbert' para su película 'Antes de ti'. Aunque finalmente acabaron hablando de 'Juego de Tronos' y sus desnuedos.



La actriz que interpreta a Daenerys Targaryen está "orgullosa" de sus desnudos en 'Juego de Tronos' y pide que haya más entre el reparto masculino de la serie, que se "liberen lo penes".



"Si yo los hago, ¿por qué ellos no pueden hacerlo?", dijo Clarke en el late show; "pido igualdad genital". La actriz dice que le parece "fabuloso" que un pene haya aparecido en la última entrega de 'Juego de Tronos' y avanza en la entrevista que otro hombre saldrá sin ropa próximamente.