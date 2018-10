Emilia Clarke asegura que 'Juego de Tronos' no tendrá más de 8 temporadas

"No van a ser más de ocho, así que creo que quizá sean siete divididas en dos o quizá sean ocho directamente". Así de tajante ha sido Emilia Clarke respecto a la duración de 'Juego de Tronos', hecho sobre el que también se especula. Este tipo de divisiones de temporadas (especialmente las finales) ya las han "sufrido" los seguidores de 'Mad Men' o 'Breaking Bad', que vieron cómo sus temporadas finales se dividían en dos.



En una entrevista concedida para Entertainment Tonight, le preguntaron por el final de la serie de George RR Martin. Clarke, expresó que a la serie le quedan otras tres temporadas... Como mucho: "'Juego de Tronos' no tendrá más de ocho (temporadas). No sé si serán siete temporadas divididas en dos partes o, quizá, sean ocho directamente", apuntó.



De ser ciertas las predicciones de Clarke, a 'Juego de Tronos' le quedarían tan solo dos -o tres- años de vida. Con estas declaraciones, la actriz contradice a lo que dijo el director de la cadena el pasado mes de julio pero se alinea con la opinión de David Benioff y D.B. Weiss, los responsables de la serie, que ya apuntaron hace semanas que a la ficción basada en las novelas de Martin le quedan dos años más de vida.



Michael Lombardo anunció en Television Critics Association que la serie podría alargarse hasta la décima temporada, y animó a los responsables de la serie para que así fuera: "Ahora estamos rodando la sexta y negociando la séptima. David Benioff y D.B. Weiss tienen la sensación de que quedan dos años más, pero me encantaría que cambiaran de idea".