Eliza Taylor y Bob Morley se convirtieron en una de las parejas sorpresa de Hollywood tras anunciar su boda y que habían mantenido una relación en secreto durante su tiempo en 'The 100'.

Los actores interpretaban a Clarke y Bellamy en la serie, una pareja que los fans pidieron ver juntos sin cansancio durante los años que duró la emisión del título de ciencia-ficción.

Sin embargo, su relación se vio envuelta en polémica cuando salieron a la luz las graves acusaciones de la ex de Morley, Arryn Zech, donde denunciaba haber sufrido maltrato psicológico por parte del actor y acusaba a la pareja de infidelidad mientras aún estaba con ella. Puedes ver todos los detalles en el vídeo de arriba.

Eliza Taylor y Bob se alejaron mucho de los focos tras la controversia y solo Eliza se pronunció con una larga carta donde decidió contar toda su historia y cronología con su compañero de reparto para defenderse de las acusaciones de Zech.

Eliza Taylor y Bob Morley reaparecen

Ahora, la pareja vuelve con un nuevo proyecto en el que además volverán a trabajar juntos.

'I'll Be Watching' es un thriller que están rodando en Atlanta y donde Taylor interpreta a una mujer atrapada en su nueva casa aislada en una lucha por su supervivencia. Morley por su parte da vida a su marido, un experto en tecnología.

David Keith, Hannah Fierman y Bryan Batt completan el reparto del proyecto, según informa Deadline.

Una época difícil

La propia Eliza se sinceraba en sus redes sociales meses después de toda la polémica con una carta donde contaba cómo está lidiando con ello y lo difícil que ha sido:

"Ha sido un largo y difícil año con información errónea dando vueltas por Internet como una tormenta que no pasa. Para ser honesta con vosotros, no ha sido fácil. Pero durante este tiempo he encontrado fuerza en aquellos que mantengo cerca y fuerza en mí misma. Una importante lección se ha aprendido y es esta: No tienes control sobre las acciones de otros, pero tienes control sobre las tuyas. Lidera con integridad, vulnerabilidad y un corazón pleno. De esa forma, cuando tropieces, sabrás que hiciste todo lo que pudiste. Y el sol brillará de nuevo pronto".

