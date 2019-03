La actriz de 'Buffy Cazavampiros', Eliza Dushku, denuncia que ha sido despedida por no aceptar acosos en su última serie

Hace una semana salió a la luz la indemnización de 9,5 millones de dólares que la CBS habría pagado a Eliza Dushku, en compensación a su despido de la serie 'Bull', por "conducta inapropiada". Ahora, la actriz que conocimos por su papel de Faith Lehane en 'Buffy Cazavampiros' ha roto su silencio, con un artículo de opinión publicado por el Boston Globe.

La intérprete ha descrito su experiencia en el rodaje de 'Bull' como "una de las humillaciones más crueles y agresivas que jamás haya experimentado". Además, Dushku ha acusado a la CBS, Michael Weatherly y al creador de la serie Glenn Gordon Caron, de haber ofrecido una "narrativa engañosa" y de haber tomado represalias contra ella, solo por no haber sido capaz de "realizar" su trabajo "sin el implacable acoso sexual".

Según cuenta la actriz en su artículo, nada más salir de la serie, Internet se habría llenado de falsas especulaciones sobre su despido como su inconformismo con Weatherly por, presuntamente, hacer bromas sobre su apariencia.

Weatherly declaró en el momento del escándalo, que estaba "mortificado por haberla ofendido", mientras que la CBS dijo que la cadena seguía "comprometida" con "una cultura definida por un lugar de trabajo seguro, inclusivo y respetuoso".

Dushku no pudo hablar entonces, por un acuerdo de no divulgación que firmó con la productora. Sin embargo, las declaraciones del actor le habrían hecho cambiar de opinión para contar su versión.

"No quiero escuchar que tengo 'falta de humor' o no sé aceptar una broma. No exageré. Acepté un trabajo y, porque no quise ser acosada, me despidieron".

Al parecer, el intérprete habría acosado a Dushku "desde el principio" de la serie, que según la actriz, solía alardear en el rodaje de su estrecha relación con el director de la cadena, Leslie Moonves, quien se vio obligado a abandonar su cargo hace poco por una oleada de denuncias de acoso sexual.

"Reflexionando sobre todo el calvario, pienso con tristeza que la mayoría de las víctimas no tienen el beneficio de contar con pruebas como las grabaciones que tuve yo", ha revelado la actriz en su artículo. Según Dushku, unas cintas de la propia CBS habrían grabado las malas acciones de Weatherly en el set.

Eliza Dushku ha dicho que la verdadera razón que la ha llevado a escribir ese artículo habría sido la necesidad de cambios en la cadena, para que esto no vuelva a pasar.