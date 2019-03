El fallo de Caitriona Balfe de 'Outlander' que ha enloquecido a los fans

Caitriona Balfe, Claire Beachamp en la serie de Starz, 'Outlander', tras finalizar el rodaje de la cuarta temporada de la serie decidió compartir a través de la red social Tweeter un mensaje de agradecimiento a todo el equipo por el esfuerzo y el trabajo realizado.

"En el último día de la unidad principal hasta hoy... que fantástico grupo de personas y que afortunada soy de trabajar con @AnitAndersonMUA #Marnie @SamHeughan @mariadkennedy @_CaitlinORyan @Natsiepom @patrickconroy01 @colinodonoghue1 ... (Todavía faltan dos días)"

Sin embargo, el problema vino que a la hora de mencionar a sus compañeros de trabajo y reparto se equivocó al mencionar a Colin. En lugar de nombrar a Colin McFarlane, su compañero en la serie que interpreta a Ulysses, mencionó a Colin O'Donoghue, otro actor también muy conocido por su personaje el Capitán Hook en 'Once Upon a Time'.

Evidentemente los fans de la serie y de la actriz no vieron esto como una confusión sino como una pista que podía indicarles que este actor Colin O'Donoghue podría aparecer en la nueva temporada de 'Outlander'. El propio O'Donoghue se mostró sorprendido ante la mención. Además de que no ha habido en ningún momento información oficial de la serie en ese sentido.

No obstante, la broma continuó por parte del equipo de 'Outlander' como Richar Rankig que encarna a Roger Wakefield en esta ficción respondió: "Jesús.... si que has tenido esto guardado amigo. Bienvenido a 'Outlander'.

Colin O'Donoghue siguió con la broma y dijo "y tan guardado aún no me lo he contado a mi mismo!"

Sin embargo, según cuenta Cinemablend y en defensa de Caitriona Balfe no es la primera vez que la actriz menciona al actor en twitter así que es entendible que pudiera equivocarse tratando de nombrar a su compañero de reparto.

Finalmente parece que todo ha sido un malentendido y que los fans de 'Outlander' no podrán ver a Colin O'Donoghue en la cuarta temporada.