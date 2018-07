Eddie Murphy se niega a imitar a Bill Cosby en 'SNL': "No hay nada de divertido en ello"

Uno de los actores de comedia más reconocidos, Eddie Murphy, ha rechazado la oferta que el programa 'Saturday Night Live' le realizó para que imitara al actor Bill Cosby.



El programa cumplía 40 años y Norm Macdonald pensó en Murphy para imitar al actor, sin embargo la propuesta no llegó a buen puerto, según ha explicado en una entrevista para 'The Washington Post'.



"Entiendo totalmente porqué me lo pidió Norm Macdonald. Era lo más comentado en las noticias por aquél entonces y puedo comprender porqué pensaron que sería gracioso: el sketch que Norm escribió era increíblemente gracioso", afirmaba Murphy.



"Es horrible, no hay nada de divertido en ello. Si te pones ahí a bromear sobre él, simplemente estás hiriendo a gente y a él mismo", apostillaba el actor sobre Cosby.



Una vez acabó el programa, Macdonald ofreció su punto de vista sobre la decisión de Murphy. "Él no golpeará a un hombre cuando está ya en el suelo. Eddie no es como el resto de nosotros, Eddie no necesita las risas", explicaba el presentador.



Bill Cosby está siendo investigado por supuestas violaciones a más de 40 mujeres. El pasado 9 de octubre, el actor tuvo que responder bajo juramente a las preguntas sobre estas acusaciones.



En 2005, Cosby recibió una denuncia de violación y tuvo que declarar, aunque el caso se cerró por un acuerdo secreto entre las partes.