Dylan McDermott entra en el asilo de 'American Horror Story'

Dylan McDermott ha publicado su primera imagen en la segunda temproada de 'American Horror Story'. Aunque se anunció hace semanas que el actor volvería a estar en 'Asylum', los capítulos se sucedían y su personaje no aparecía.



Ha sido el propio actor quien ha desvelado su primera imgen en la serie creada por Ryan Murphy a través de una red social. McDermott ha subido una fotografía a su página personal de la red social WhoSay en la que se puede ver al protagonista con un atuendo un tanto peculiar.



McDermott posa en lo que parece un túnel del psiquiátrico donde se centra esta temporada con los brazos totalmente abiertos e iluminado por un rayo de luz. Ademas, para completar la estampa, lleva puesto un delantal de carnicero, eso sí, parece de cuero.



Por la fotografía, los que ya hayan visto algo de esta nueva temporada se pueden hacer una idea del papel que desempeñará el actor en las tramas de 'Asylum'. Lo que sí sabemos es que al menos en Estados Unidos los telespectadores no tendrán que esperar mucho más, será en el próximo episodio, que ya es el noveno.



Dylan McDermott fue el protagonista absoluto de la primera temporada de 'American Horror Story'. En ella interpretaba al doctor Ben Harmon, un padre de familia que veía cómo su nueva mansión atormentaba a todos los suyos.



Pese a que en un principio se dijo que él sería uno de los pocos actores que no repetiría en la segunda tanda de esta serie, finalmente sí lo ha hecho. Eso sí, sus seguidores han tenido que esperar muchas semanas para poder volver a ver a este actor enla serie de terror que protagoniza Jessica Lange.