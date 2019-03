La drástica decisión de Ruby Rose tras los fuertes ataques por su fichaje como Batwoman

Ruby Rose está viviendo un gran momento en su carrera profesional. La actriz que se encuentra promocionando 'Megalodón', publicó hace unos días en su cuenta de Instagram que interpretaría el papel de 'Batwoman' en la nueva serie de Greg Berlanti, director de 'Arrow'.

La intérprete se dio a conocer ante el gran público tras su paso por la serie carcelaria 'Orange Is The New Black', donde interpretaba a Stella Carlin. Rose se identificó como género fluido y una gran defensora de los derechos LGTBI y ahora será la encargada de llevar a la pequeña pantalla a la primera superheroína lesbiana.

A pesar de que la actriz estuviera entusiasmada con la idea. muchos fans la criticaron, por lo que Rose decidió zanjar el asunto cerrando su cuenta oficial de Twitter. Antes de eliminar su cuenta, la intérprete dejo un mensaje a su haters: "¿De dónde narices viene el 'Ruby no es lesbiana por lo tanto, no puede ser Batwoman?' Es la cosa más graciosa y ridícula que he leído jamás. Salí del armario a los 12 años y durante los últimos cinco he tenido que lidiar con comentarios que dicen 'ella es demasiado gay'. Yo no he cambiado".

Entre las publicaciones a las que la actriz se ha tenido que enfrentar, hay comentarios de lo más variopintos. algunos que expresan que simplemente no les gusta Rose y otros que van más allá con la homofobia.

Este usuario escribe: "Ruby Rose, las personas enfermas LGTBI tienen lo que tu quieres. Aceptación, libertad y matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿por qué todavía intentas propagar y promover esta enfermedad? ¿Por qué estás tratando de convertir el mundo en maricas, cuándo vas a parar? ¿No puedes ser tú? Deja de empujar tu mierda.

No es de extrañar, que tras estos insultos la actriz haya decidido cerrar su cuenta. No es la primera vez que un intérprete se ve obligado a abandonar sus redes sociales, debido a los constantes ataques recibidos por parte de un grupo de personas. Kelly Marie Tran, actriz de 'Star Wars' dejó las redes sociales tras el acoso de los fans de la saga, que no estaban de acuerdo con su actuación en la película.