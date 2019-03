'Downton Abbey' tendrá una cuarta temporada... sin Dan Stevens

'Downton Abbey' abrirá sus puertas una cuarta temporada, pero no será Dan Stevens quien reciba a los espectadores. Según informa el portal Deadline, la cadena británica ITV ha confirmado que la serie tendrá una cuarta temporada.



El creador de la ficción Julian Fellowes ha comentado ante esta noticia que se hubiera sorprendido mucho si no hubiese continuado con la ficción. Gareth Neame, uno de los productores ejecutivos de la serie, ha afirmado según recoge el portal que "los espectadores podrán disfrutar de más drama, comedia, amor, odio, envidia, rivalidad, ambición, desesperación y romance".



Pero esta felicidad no será completa para los seguidores de la serie: Dan Stevens no continuará en la cuarta temporada de 'Downton Abbey'. El actor británico quiere centrarse en su trayectoria fuera del castillo, con proyectos como un musical en Broadway.



Pero Matthew Crawley (personaje que interpreta Stevens) aparecerá en el primer capítulo de esta nueva entrega, así como en el capítulo especial de Navidad que cerrará la tercera temporada de 'Downton Abbey'.



La serie regresa a Antena 3 este miércoles (a partir de las 22:30 horas) con el estreno de la tercera temporada, que acaba de finalizar en Reino Unido con gran éxito de audiencia: más de 10 millones de espectadores vieron el capítulo final de una temporada que ha cosechado una audiencia media de 9,7 millones.