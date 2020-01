La actriz Dove Cameron es conocida por su papel protagonista en la saga Disney de 'Los Descendientes' y ahora también por su música, pero más allá de su trabajo la joven es muy activa en las redes sociales donde cuenta con una plataforma de más de 34 millones de seguidores.

Así, Dove no tiene filtros para hablar con sus fans de sus momentos más felices o de los más vulnerables, después de haber pasado por una dura etapa tras la trágica muerte de Cameron Boyce.

Ahora ha comenzado el año con muchas ganas de un cambio de chip e incluso se anima a hacer bromas en redes. Ahora ha compartido un tuit que ha dejado impactados a sus fans.

"He hecho esto y me ha salido Sabrina Carpenter. No es broma", confesaba Dove adjuntando un test que compara si "eres más de Sabrina Carpenter o Dove Cameron".

Carpenter, también actriz y cantante, es conocida por su papel en 'Girl meets world' de Disney Channel, por lo que ambas son estrellas Disney en realidad.

La similitud entre las dos ha sido corroborada por sus fans y al parecer por el test que Cameron ha compartido.

