Don Draper, ¿contra los zombies de 'The Walking Dead'?

Don Draper, el protagonista de 'Mad Men', y Negan, el despiadado líder de Los Salvadores de 'The Walking Dead', quizás no tengan mucho que ver, pero pueden tener la misma cara. El actor Jon Hamm ha confesado en una entrevista a MTV que le parecería divertido dar vida a Negan, líder del grupo, en la ficción zombie de AMC.



"Yo siempre me pongo nervioso cuando alguien me dice si voy a hacer esto o aquello, por eso siempre estoy en 100 cosas a la vez, porque siempre digo que sí. No sé, ya veremos. Sería divertido, eso seguro", aseguró el actor durante la entrevista.



Hamm tuvo también palabras para Robert Kirkman, el creador de 'The Walking Dead', y explicó que le parece "un chico encantador": "Creo que está haciendo maravillas con esa serie y sé que está muy apegado a ella, obviamente."



Así, la puerta quedaría abierta para que la apocalíptica serie cuente con un miembro más entre su reparto, ya que 'Mad Men', la ficción que protagoniza Hamm, está apunto de despedirse de la pequeña pantalla con la actual emisión de sus últimos capítulos en Estados Unidos.