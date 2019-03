Don Cheadle protagoniza la comedia 'House of Lies'

La nueva serie de Showtime ya tiene protagonista: el actor Don Cheadle. Según ha confirmado el canal a Deadline, el actor grabará el piloto de 'House of Lies', una comedia de humor negro creada por Matthew Carnahan ('Dirt').



"Es un gran actor dramático. Pero también es un hombre muy divertido. 'House of Lies' es la serie perfecta para que saque ambas facetas", ha comentado David Nevis, presidente de Showtime, sobre Cheadle, nominado a un Oscar por su papel en 'Hotel Rwanda'.



'House of Lies' es una mordaz y subversiva mirada sobre la vida de un consultor de una importante empresa. Marty (personaje que interpretará Cheadle) es un ejecutivo que no le importa cómo llegar a lo más alto. Utilizará cualquier medio o persona para conseguir la información necesaria para sus clientes.



Don Cheadle lleva casi tres décadas de carrera. Ha participado en películas de éxito, como la saga de 'Ocean's Eleven' de Steven Soderbergh. En 1999 recibió un Emmy por su interpretación de Sammy Davis Jr. en 'The Rat Pack'.