Dominic Purcell siempre será recordado como una estrella de la mítica 'Prison Break', la cual él mismo ha trabajado por rescatar en varias ocasiones y aún continúa en sus planes.

Pero en los últimos años también ha sido conocido por su papel de Heat Wave (Mick Rory) en 'Legends of Tomorrow'. Los fans de esta serie han estado en una montaña rusa en las últimas horas debido a su serie de publicaciones (ahora eliminadas) donde anunciaba su salida de la ficción.

"El contrato no se ha cerrado. No tengo interés. Da igual el dinero que me lancen a nivel corporativo. Me voy de 'Legends of Tomorrow'", anunciaba en su primer post. "Ha sido un absoluto placer y una experiencia enriquecedora [...] He clavado este personaje, ningún actor en el mundo podría haberlo hecho mejor. [...] Hora de pasar página y ver cómo vienen otras mierdas", decía entre otras cosas el actor.

La reacción a sus palabras no se hizo esperar y Purcell eliminó la publicación, publicando otra imagen donde aseguraba que le hacía falta reír y "había engañado a todos". Tras aclarar que no tiene problemas con el estudio, confirmaba que sí se iba de la serie, aunque volverá de forma esporádica durante la próxima temporada. "Warner Bros. lo siento por dejaros en shock. Una buena táctica de negociación", replicaba con muchos emojis riendo.

Más tarde esa publicación también acabó eliminándose, y el actor publicó otra más, ya en un tono más serio, donde asegura que nadie le ha obligado a hacer un comunicado. "Sí, mi tono ha sido fuerte y muy al grano. ¿Pero tengo problemas con el estudio? ¡NO!", clarifica.

"Sí, he dicho que no me importa. Eso no es cierto, claro que me importa. Solo estoy emocional con las cosas. Todos trabajamos en una gran máquina. A veces pasan mierdas. Es la vida", continúa.

"No he dimitido. Se ha acabado mi contrato. 6 años no 7. Nunca he roto un contrato y nunca lo haré. Así que a todos los fans, me volveréis a ver en la próxima temporada 7 periódicamente", zanjaba en un último post también eliminado que recoge ComicBook.

