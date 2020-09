Dominic Purcell afirma con rotundidad que habrá temporada 6 de 'Prison Break'

'Prison Break' arrancaba en 2005 su primer capítulo y partía de la siguiente premisa, Michael Scofield (interpretado por Wentworth Miller), tiene un plan para sacar de la cárcel a su hermano Lincoln Burrows (Dominic Purcell), quien entra a "Fox River" una penitenciaría de máxima seguridad cerca de Chicago, acusado por un falso asesinato.

La primera parte de la serie contó con cuatro exitosas temporadas pero el final de la serie con la cuarta entrega fue un tanto extraño y años después, en 2015, se anunció el regreso de la ficción con su temporada 5.

En 2017 pudimos ver los 9 capítulos que formaban esta entrega y desde entonces ha habido mucho rumores sobre la posibilidad de una sexta temporada. Pues bien, ahora uno de sus protagonistas Dominic Purcell ha afirmado que esto es una realidad con un mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram.

"Rumor número 1. Soy mayor. Si. Tengo 50... Rumor número 2. Soy calvo. No, tengo mucho pelo; la gente exige que me lo afeite. Rumor número 3, ¿Sucederá la temporada 6 de 'PB'? Sí..... Rumor número 4. ¿Me gustan los humanos? No. No en masa. Definitivamente no", escribe junto a una foro suya.

Esto coincide con otras declaraciones que él mismo hizo a principios de este año donde decía: "Me aplastan con 'cuándo sucederá #prisonbreak 6'. Lo que puedo prometer es esto. Todos estamos de acuerdo en que si la historia es digna, se hará".