La doctora Cuddy ya no pasará consulta en 'House'

Parece que poco a poco se confirma que la octava temporada de 'House' será la última. Tras el comentario de Hugh Laurie, el actor que encarna al irrevente doctor, de que quiere centrarse en su carrera musical y solo estará una temporada más en la serie, se suma Lisa Edelstein, la actriz que interpreta a la doctora Cuddy.



En un comunicado difundido ayer, la actriz declara que "tras muchas consideraciones, me marcho de la serie con una mezcla de decepción por dejar atrás un personaje que me ha encantado encarnar durante siete años y con la emoción de emprender nuevos proyectos tanto en cuanto a interpretación como en cuanto a producción".



Edelstein no va a renovar su contrato con la serie de Fox, que hace unas semanas confirmaba la renovación de 'House' por una octava temporada. esta temporada sufre un importante recorte de presupuesto y a pesar de que Laurie ha renovado, aún hay muchos actores pendientes de sar el 'Sí' a la nueva temproada: Jesse Spencer todavía no ha renovado.