'Doctor Who' tendrá octava temporada

'Doctor Who' celebrará su 50 aniversario con una temporada más. La BBC ha anunciado la renovación de la serie británica a través de su página oficial de internet, al mismo tiempo que anunciaba que Matt Smith seguirá dando vida al Doctor en la nueva tanda de capítulos.



En su primera etapa en antena, Doctor Who fue una serie de ciencia ficción que entre 1963 y 1989 siguió las aventuras del Doctor, un misterioso extraterrestre que viajaba en el tiempo salvando civilizaciones y corrigiendo errores. Durante aquellos años el Doctor fue interpretado por siete actores diferentes, entre ellos Tom Baker ('Dragones y mazmorras') y William Hartnell ('Un golpe de gracia').



En 2005 la BBC decidió resucitar la ficción para hacer una secuela. Desde entonces han sido tres los actores encargados de dar vida al mítico Doctor: Christopher Eccleston ('G.I. Joe'), David Tennant ('Harry Potter y el cáliz de fuego') y Matt Smith ('Womb').



El próximo mes de noviembre se cumplen 50 años desde el comienzo de Doctor Who en 1963 y la BBC está preparando un especial para celebrar el aniversario.



Para dicha ocasión volverán a la ficción el anterior Doctor, David Tennant, Jenna-Louise Coleman ('Capitán América: El primer vengador') y Billie Piper ('Servicio completo') una de las protagonistas femeninas de la última etapa de la serie. La ficción también ha confirmado la presencia de John Hurt ('V de Vendetta') en dicho especial.