La cadena BBC prepara una gran fiesta el próximo 23 noviembre. Y no es para menos: 'Doctor Who' cumple 50 años en antena. Para ir calentado motores, la BBC ha lanzado un video promocional en el podemos ver todos los rostros que ha tenido el doctor a lo largo de sus 50 años de historia.



En el vídeo, de apenas un minuto de duración, los fans de la serie podrán ver incluso a William Hartnell, el primer actor que interpretó al Doctor en 136 capítulos (desde 1963 hasta 1973), hasta sus últimas encarnaciones.



De hecho es Matt Smith, el undécimo doctor que cederá el testigo a Peter Capaldi, que será la duodécima cara del protagonista, es quien pone voz a este épico adelanto. "Ahora es el momento enfrentarse a las decisiones que he tomado en el nombre del Doctor. Nuestro futuro depende de un solo momento con un día imposible", dice Matt Smith.



"The Day of the Doctor" estará protagonizado por los últimos actores que encarnaron al personaje: Matt Smith, undécimo doctor, David Tennant, décima regeneración del Doctor y John Hurt, quien apareció en el último capítulo de la séptima temporada y fue presentado por sorpresa como una encarnación antigua del Doctor, desconocida hasta la fecha.



También contará con la presencia de dos de sus acompañantes femeninas: Jenna Coleman, quien da vida a Clara en la serie y Billie Piper, que encarna a Rose Tyler en la longeva serie.



El episodio especial, que tendrá una duración de 75 minutos, se emitirá el próximo 23 de noviembre y celebrará la historia y el talento que han llevado a Doctor Who a estar en pantalla durante medio siglo. El especial ha sido escrito por Steven Moffat (guionista de la serie desde 2005) y producido por el propio Moffat y Faith Penhale.