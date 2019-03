'Django Desencadenado' podría convertirse en miniserie

Quentin Tarantino ha sorprendido a todos sus seguidores, esta vez, con una miniserie que recoja los más de 90 minutos de material eliminado de su última cinta, 'Django desencadenado'. Tarantino habló de estos planes en la conferencia que ofreció en el marco de festival de Cannes, evento con el que el director quería conmemorar el vigésimo aniversario de una de las películas que le dio fama absoluta: 'Pulp Fiction'.



El director explicó que "hay más de 90 minutos de 'Django desencadenado' que nadie ha visto", por lo que su intención es la de "cortarlos, editarlos y hacer una mini serie de cuatro horas de duración".



Tarantinó apuntó que al público le "encantan las mini series" por lo que la pantalla pequeña supondría "el formato perfecto" para su idea. El director también añadió "que una película de cuatro horas podría ser algo densa para algunos espectadores", pero que si se trata de una mini serie, y tiene éxito "los espectadores se morirán por ver los siguientes episodios".



No es la primera vez que escuchamos a Tarantino hablar sobre una posible ampliación de una de sus películas, en el año 2011 el director quiso añadir a 'Kill Bill' la secuencia 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair'.



En el caso de 'Django desencadenado', el actor Harvey Weinstein sugirió a Tarantino dividar la cinta en dos películas, pero esta idea que no gustó a Tarantino.



Ambientada en el Sur de los Estados Unidos dos años antes de estallar la Guerra Civil, la última película de Tarantino relata la historia de Django (Jamie Foxx), un esclavo que arrastra un brutal pasado con sus antiguos dueños. Ese pasado le llevará hasta el cazarrecompensas de origen alemán, el Dr. King Schultz (Christoph Waltz). Schultz sigue la pista a unos asesinos, los hermanos Brittle, y Django es el único que podrá guiarle hasta ellos.