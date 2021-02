"No coincide con mi experiencia": Dita Von Teese rompe su silencio tras las acusaciones a Marilyn Manson de Evan Rachel Wood

Más información Marilyn Manson responde a las acusaciones de abusos sexuales por parte de Evan Rachel Wood ('Westworld')

Dita Von Teese, exmujer de Marilyn Manson, ha hablado públicamente tras salir a la luz las acusaciones de abuso al cantante por parte de otra de sus exparejas, Evan Rachel Wood.

La bailarina de burlesque ha publicado un comunicado en Instagram en el que expone que lo contado por Evan Rachel Wood no coincide con su experiencia propia.

"He estado procesando la noticia que salió el lunes sobre Marilyn Manson. A aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad. Por favor, teneís que saber que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si así fuera, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Le dejé 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas".

"El abuso de cualquier tipo no tiene cabida en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han incurrido en abuso a que tomen medidas para sanar y tener la fuerza para realizarse de forma plena. Esto es lo único que voy a decir sobre este asunto. Gracias por respetar mi decisión", concluye el mensaje.

El pasado lunes Evan Rachel Wood dijo que Manson había abusado "horriblemente" de ella durante años. Otras cuatro mujeres también se han presentado con relatos similares de abuso por parte de Manson.