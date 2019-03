El director de 'Vikingos' responde a las críticas sobre el despiadado Ivar Sin Huesos

La opinión de los fans respecto a Ivar Sin Huesos, el personaje interpretado por Alex Hogh Andersen en 'Vikingos', está dividida. Muchos de ellos no comprenden su maldad, y Michael Hirst, director de la serie, ha dado explicaciones al respecto en una entrevista concedida a Variety.

"He escuchado comentarios sobre que Ivar ers un poco bidimensional y que ya no le quedan secretos o no es tan interesante como lo fue su padre Ragnar. Vamos a conocer mucho mejor a Ivar en la sexta temporada. Veremos otros aspectos de su carácter y cosas que no esperábamos de él. Estoy muy satisfecho con la forma en la que su personaje profundiza y cambia. Sigue siendo Ivar y sigue siendo impredecible, y además está herido en muchos sentidos. Pero veremos emerger otras facetas en él", ha explicado.

"Claramente no ha sido un buen gobernante. Sabemos los obstáculos que tuvo que superar para llegar a la posición en la que se encuentra ahora. Por muy horrible que sea lo que haga, no dejas de interesarte por él. O le tienes simpatía porque sigue recordandole a la gente de dónde vino. Ha sufrido toda su vida. Su padre lo abandonó para que le comieran los lobos. No es que perdone a Ivar por lo que hace, pero sí entiendo muchas cosas de las que hace. Él es capaz de cambiar", ha añadido.

