Dime qué serie ves y te diré qué notas sacas

Para este estudio, la web Direct TV se ha basado, en primer lugar, en las calificaciones obtenidas de los alumnos encuestados en el SAT (el examen de acceso a la universidad) realizado en el año 2014. En segundo lugar, entran dentro del estudio las series que tienen más 10.000 votos positivos de los seguidores y superan el 8,8 en la páginas IMBd.

Bajo esta metodologías, se han extraído conclusiones bastante interesantes. En primer lugar, el 75% de los que prefieren series de humor tienen notas por encima de la media. Por la contra, el 36% que prefiere los dramas tiene calificaciones por debajo de la media.

Por otro lado, en Direct TV han elaborado el primer gráfico para explicarnos qué series prefieren los que sacan notas 'Higher than Average' (por encima de la media) y los que sacan notas 'Lower than Average' (por debajo de la media). ¿Y tú, qué prefieres, 'House of Cards' o 'The Wire'?

También han establecido una relación en cuanto a los alumnos que dominaban las matemáticas y los que controlaban la "lectura crítica", es decir, la comprensión lectora.

En el segundo gráfico puedes identificar las series elegidas para el estudio y, en base a la puntuación que tengan, sabrás qué tipo de alumnos las prefieren: los de letras o los de ciencias. Por ejemplo, 'Friends' es preferida por los hachas en mates por que saca una puntuación de 614 frente a un 582 de los literatos. ¿Interesante, verdad?