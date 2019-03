Tras la muerte de Pablo Escobar y la caída del cártel de Cali, 'Narcos' vuelve a reinventarse y viaja de Colombia a México para la cuarta temporada.

El actor mexicano Diego Luna ha sido el gran fichaje para esta nueva entrega de la serie de Netflix, que en esta cuarta temporada se centrará en el negocio de la droga en Mexico a finales de los años 70 y principio de la década de los 80.

El protagonista de 'Rogue One: A Star Wars Story' no es el único fichaje para esta nueva temporada de 'Narcos'. También se une a la serie el actor Michael Peña ('Ant-Man').

Tras conocerse que la trama de 'Narcos' se traslada de Colombia a México, muchos nos preguntamos ¿qué pasará con el agente Peña? Según confirma el portal Entertainment Weekly, el actor Pedro Pascal no continúa en la serie, en palabras del portavoz de Netflix. "No está claro si su personaje vlverá a aparecer en la nueva temporada, pero definitivamente ya no será el protagonista", explica.