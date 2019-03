El día que Evan Peters se quedó desnudo delante de Jessica Lange en un rodaje de 'American Horror Story'

Cuando un actor tiene que aparecer desnudo en una escena, existen algunos recursos para evitar que el intérprete se pase horas desnudo en el set. Uno de los trucos más conocidos para los hombres es nada más y nada menos que utilizar un calcetín para tapar el pene.

Todo comenzó durante el rodaje de la segunda temporada de 'American Horror Story: Asylum'. Evan Peters compartía escena con Jessica Lange, la actriz más veterana de la serie, y debía aparecer con el culo al aire. A pesar de la experiencia de Peters como actor en diferentes proyectos, parece que no conocía del todo bien cómo se colocaba el calcetín en cuestión y, sin darse cuenta, dejó todo al descubierto.

"Yo basicamente estaba inclinado sobre el escritorio de Jessica Lange, con una bata de hospital y el culo al aire, por lo que tenía que usar el calcetín. Me lo puse en el pene e hicimos la escena. Después, Sara Paulson se acercó a mí, me dio un beso en la mejilla y me dijo: 'Cielo, todo está bien'. Yo me quedé como: '¿Qué? ¿lo he hecho tan mal'?. Entonces miré y Jessica Lange estaba diciéndole al asistente de producción que, al parecer, mis bolas estuvieron en su cara durante toda la toma", explicó el intérprete.

Vamos, que Peters no dejó nada a la imaginación y todos los allí presentes descubrieron su secreto mejor guardado.

"Al parecer, el calcetín para el pene no es solo un calcetín para el pene. Es un calcetín para el pene y los testículos. Lección aprendida. Tienes que envainar las pelotas también", añadió Peters en el programa de Conan O'Brien.