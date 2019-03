'Dexter' tendrá una sexta temporada

A pesar de los rumores, Showtime ha renovado por una temporada más (y ya van seis) su serie estrella, 'Dexter'. La serie protagonizada por Michael C. Hall está emitiendo en la actualidad los episodios de la quinta temporada con gran éxito entre el público estadounidense.



Aunque la cadena aún no lo ha hecho oficial, esta renovación se da ya por segura. Esta confirmación llegará muy posiblemente en la próxima semana, algo que no es de extrañar dados los elevados datos de audiencia que viene consiguiendo la serie protagonizada por Michael C. Hall.



Contará con 12 episodios y los principales miembros del elenco ya han firmado para continuar en ella, según informa 'Variety'.

El último capítulo emitido en EEUU, titulado "In the Beginning", consiguió reunir a 2,54 millones de espectadores, dato que convirtió a este episodio en el segundo más visto de la historia de la serie.