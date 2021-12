'Dexter: New Blood': Michael C. Hall reacciona a la revelación sobre Harrison en el episodio 4

El actor conocido anteriormente por el drama de HBO 'A dos metros bajo tierra' (Six Feet Under), Michael C. Hall, también interpretó al asesino en serie en 'Dexter'. Ahora, Hall ha regresado al personaje de Dexter en el revival de la serie, 'Dexter: New Blood'.

La ficción acaba de emitir su cuarto episodio, que contiene un giro de guión que cambiará la vida de sus personajes para siempre. La siguiente noticia tendrá muchos SPOILERS de los primeros cuatro episodios, así que si no los has visto todavía, ya sabes lo que tienes que hacer.

El final de la serie original dejó a muchos fans insatisfechos por lo que, tanto Hall como el director de la serie, Clyde Phillips, han vuelto en un intento de redimir el polémico final. En este último episodio, Dexter finge su propia muerte y se muda a Oregón para tener una nueva vida y poder empezar de cero.

'New Blood' tiene lugar una década después de los acontecimientos del final original. Ahora Dexter aparece viviendo en el idílico y nevado pueblo de Iron Lake en Nueva York. También se ha cambiado el nombre a Jim Lindsay y trabaja en una tienda de enseres de caza y pesca. Además ahora mantiene una relación amorosa con la jefa de policía, Angela Bishop (Julia Jones).

En el primer episodio también hemos podido ver la reunión con su hijo perdido, Harrison, ahora interpretado por Jack Alcott. Sin embargo, las cosas se empiezan a poner realmente tensas en el episodio 4. Después de enterarse de que Harrison impide que ocurra un tiroteo en el colegio, Dexter examina la escena por sí mismo, utilizando sus conocimientos y su propia experiencia. Entonces es cuando se da cuenta de que fue Harrison el que atacó al otro estudiante primero y después se apuñaló a si mismo. Su hijo ha creado la perfecta puesta en escena para que pareciera que era el héroe.

Michael C. Hall en 'Dexter: New Blood' | Showtime

Hall ha hablado con TVLine sobre este momento tan clave de la ficción: "Creo que esa posibilidad es parte de la diversión y riqueza de esa relación. Hay cosas en contra que le están sucediendo simultáneamente a Dexter mientras que se entera de Harrison y su lado oscuro".

"Por un lado, es su deseo más profundo, lo que hace que la crianza de los hijos sea complicada. Como siempre ocurre con Dexter cuando se le presenta un escenario con dos opciones - ¿es esto o es aquello?- suele ser ambas cosas. Experimenta una sensación de horror y una sensación de alivio, y una sensación de deseo cumplido, y una sensación de lo prohibido. Son todas estas cosas", explica.

El público está ansioso por conocer más acerca de Harrison y la posibilidad de que tenga ese gen oscuro. Será especialmente interesante ver cómo reacciona Dexter después de encontrar la navaja que su hijo utilizó para cortar al otro estudiante. A juzgar por la leve sonrisa de Dexter al final del episodio, parece que está contento de que su hijo pueda haber salido como él.

Seguro que te interesa:

Nuevo tráiler de 'Dexter: New Blood' con el hijo de Dexter y Jennifer Carpenter como protagonistas