La diseñadora de producción Deborah Riley acaba de publicar el libro 'The Art of Game of Thrones', una joya del diseño de todo lo que tiene que ver con la serie de HBO.

Uno de sus detalles más curiosos es que en este libro, que ya está disponible en Amazon y que puedes encontrar aquí, es que se desvela que en un primer momento el Rey de la Noche iba a tener una apariencia muy distinta.

La imagen la ha desvelado Vanity Fair, y como puedes observar es mucho más regia y espectacular que la versión que finalmente vimos en la serie.

Tal y como ha explicado la propia Riley al mismo medio, al recibir el encargo de diseñar al Rey de la Noche su equipo no recibió referencias o el nombtre de algún actor en el que poder basarse para crearlo, por lo que tuvieron bastante vía libre.

¿Por qué no vimos finalmente al temido personaje con esa alta corona y ese porte tan terrorífico?

Seguro que te interesa:

¿Se parece a 'Juego de Tronos'? Así es 'The Witcher', la nueva serie de Henry Cavill