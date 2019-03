¿Se ha desvelado el protagonista del crossover entre 'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead'?

El 'crossover' entre 'The Walking Dead' y 'Fear The Walking Dead' tenía que ocurrir tarde o temprano. Finalmente Robert Kirkman, creador de los cómics en que se basa la serie de AMC, y Scott Gimple, showrunner de la ficción, anunciaron en la Comic Con de Nueva York hace unos días que este encuentro entre las series ocurrirá en breve.

Pero no dijeron nada de quién sería el protagonista de esta unión. Robert Kirkman solamente dijo que "hay un personaje que se irá de una serie a otra", sin especificar si continúa en 'The Walking Dead' o no.

El actor Michael Cudlitz, que interpretó a Abraham, ha publicado un mensaje un tanto revelador en su Twitter. "Algo loco está por llegar. Os veré a todos al otro lado". ¿Será su personaje el que veamos en 'Fear TWD'?

Al final de la tercera temporada de 'Fear The Walking Dead', la trama se traslada a la ciudad de origen de Abraham, donde como supimos en 'The Walking Dead', vivía en una tienda de comestibles en Houston antes de conocer a Eugene (Josh McDermitt) y Rosita (Christian Serratos).