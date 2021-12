'La Casa de Papel' ha sido todo un fenómeno global, pero como todo, ha llegado a su fin (por ahora, ya que un spin-off de Berlín ya está confirmado). La famosa ficción de los ladrones con mono rojo acaba de estrenar la parte 2 de su quinta y última temporada.

Los fans alrededor del mundo han vivido este final muy emotivamente ya que esto significará que tendrán que decir adiós a sus personajes favoritos que les han acompañado durante tantos años. Sin embargo, a los que verdaderamente les cambiará la vida ante la ausencia de sus propios personajes es a los protagonistas de la serie.

Álvaro Morte ha sido el primero en lanzar su despedida. Tras encarnar al querido Profesor, el actor ha ganado muchísimo reconocimiento mundial por sus habilidades interpretativas y el esfuerzo con lo que ha logrado dar vida a uno de los personajes más míticos del momento. Morte ha aprovechado para despedirse de este personaje a través de su Instagram:

"Mis superhéroes favoritos siempre fueron Batman y Superman… Hasta que te conocí a ti. Gracias por todo, gracias por tanto. Hasta siempre, Sergio. Hasta siempre, profesor", escribe muy emotivamente. También ha escrito el texto en inglés para la multitud de fans en todas las partes del mundo.

Como es de esperar, el público ha expresado su tristeza en los comentarios del post con mensajes muy tiernos: "Hasta siempre profe", "Estoy llorando" o "Por siempre estarás en mi corazón", le escriben. Mientras otra fan comenta: "Gracias, Álvaro. Gracias, Sergio. Gracias, profesor. Por tanto. Por todo. Pero sobre todo, por habernos hecho disfrutar de la mejor aventura de la historia".

Morte también le ha desvelado algunos detalles a La Vanguardia sobre lo que puede pasar en el final. Si todavía no has visto la parte 1 de la temporada 5 de la ficción, no leas a partir de aquí porque puede haber SPOILERS :

"Quiero adelantar que los últimos cinco episodios de la serie, que llegarán en diciembre, serán mucho más emocionales. Es cuando nos metemos en el pasado de los personajes, cuando llegamos a conocerles perfectamente y entendemos las motivaciones que les han llevado a este viaje. Y en el final de la serie hay una sensación mucho más potente de cerrar un vínculo y una historia y de que todo quede bien atado", asegura el actor. Además, promete que será "un final redondo" y, para él, "satisfactorio".

